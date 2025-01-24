В США раскрыли тайный план Трампа по поставкам оружия Украине

Президент США Дональд Трамп остановил поставки оружия Киеву, чтобы провести аудит. Тайный план американского лидера раскрыл отставной полковник, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

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«Я думаю, что Трамп остановит военную помощь Украине до тех пор, пока не будет проведено расследование и аудит», — высказался эксперт.

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Как утверждает Макгрегор, план главы Соединенных Штатов состоит в том, чтобы не атаковать «священную корову» в виде военной помощи Украине напрямую, а попытаться зайти с фланга и постепенно отрезать государство от нее. По его мнению, такая стратегия окажется более эффективной для разбирательства в вопросе хищения западной техники и вооружений Киевом, а также позволит Трампу избежать критики сторонников поддержки Украины.

Ранее Дональд Трамп подписал указ о приостановке всех программ помощи другим странам сроком на 90 дней. Сообщается, что будет проверено соответствие предоставления помощи политическим целям новой администрации. При этом в Киеве заявили, что военная помощь Украине из США продолжится.