У Франции нет данных о возможных планах России напасть на страны Европейского союза. Об этом заявил в интервью LCI французский министр обороны Себастьян Лекорню.

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При этом он отметил, что существует вероятность «потерпеть поражение, не подвергаясь вторжению». В качестве примера министр привел обрывы кабелей Estlink 2 в Балтийском море. Также Лекорню выразил опасение, что Грузия и Молдавия могут «стать объектами дестабилизации» в ближайшем будущем или в отдаленной перспективе.

«Это уже не так просто, как танки или мир. Есть вся эта серая зона, где мы не находимся ни в состоянии полной войны, ни в состоянии полного мира», — сказал глава Минобороны Франции.

22 января верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что странам Евросоюза необходимо увеличивать расходы на оборону, поскольку якобы Россия в течение 3-5 лет может «протестировать» их готовность защищать себя.

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Комментируя это заявление, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что Каллас пытается запугать граждан, чтобы оправдать отправку западных войск на Украину.