Заявление главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского о новом наступлении — просто пропаганда. Такое мнение высказал депутат Госдумы Дмитрий Белик, передает РИА Новости.

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По его словам, таким образом главком хорохорится перед прессой, пытаясь убедить всех, что вторжение в Курскую область было удачным тактическим ходом. Депутат отметил, что Киев может строить планы, но это не значит, что они будут реализованы.

Сырский заявил, что успех операций ВСУ возможен только при полной секретности

«Планировать наступления и наступать это разные вещи. В планах украинские генералы и до Москвы дошли, а на деле их из Донбасса вытесняют и в Курской области жгут», — указал он.

Ранее Сырский назвал успешной операцию украинских войск в Курской области, выразив надежду, что она будет не последней.

Бои с украинскими формированиями в Курской области ведутся с 6 августа 2024 года. В Минобороны сообщали, что удалось отбить около 63 процентов изначально занятой ВСУ территории российского региона.