Над Рязанской областью сбили несколько БПЛА

Средства ПВО и РЭБ уничтожили несколько беспилотников над территорией Рязанской области. Об этом рассказал губернатор региона Павел Малков в своем телеграм-канале.

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Предварительно, в результате воздушной атаки никто из местных жителей не пострадал. Специалисты проводят оценку материального ущерба.

16 беспилотников сбили в российском регионе

Вечером 23 января подразделения ПВО уничтожили в общей сумме 49 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над Курской, Брянской, Белгородской областями и Крымом.

Кроме того, еще один вражеский беспилотник был уничтожен на границе Липецкой и Курской областей. Обломки БПЛА упали в поле в Воловском округе.