Писториус: ФРГ согласна увеличить взносы в НАТО

Германия выступает за увеличение расходов стран НАТО на оборону, однако считает чрезмерным предложение президента США об увеличении взносов до 5% от ВВП страны.

Писториус: ФРГ согласна увеличить взносы в НАТО
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Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью телеканалу LCI.

"США сами далеки от показателя в 5% ВВП. Им не хватает, кажется, 1,8% до этого уровня. Мы в Европе осознаем - и не только из-за слов Трампа, - что 2% от ВВП на оборону не хватит, чтобы наши вооруженные силы смогли нас защитить от российского вторжения или представлять собой сдерживающую силу", - сказал Писториус.

Министр отметил, что в случае ФРГ увеличение оборонного бюджета до 5% ВВП "съест" 41-42% федерального бюджета. В той же Латвии увеличение расходов до 5% ВВП будет означать 20% ее бюджета.

"У каждого есть свои задачи, для кого-то это 2%, а для кого-то может быть и 4%", - заключил он.

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, который также присутствовал в студии, согласился с мнением о том, что 2% ВВП выделять на оборону недостаточно. Вместе с тем он призвал не заострять внимание на цифрах и указал на то, что Франция к своим 2% ВВП имеет также ядерный арсенал.

"Эти траты должны быть полезными, потому что если мы просто будем закупать оружие и забивать им ангары, это никак нам не поможет, не обеспечит нас подготовленной армией", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп, выступая по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил о необходимости повышения оборонных расходов стран - членов НАТО до 5% от их ВВП. Президент утверждал, что его политика направлена на восстановление справедливости и перераспределение финансовой нагрузки в альянсе. При этом ранее он неоднократно выражал недовольство деятельностью НАТО и грозил выходом США из Североатлантического альянса, если европейские партнеры не возьмут на себя большую финансовую ответственность за собственную безопасность.

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