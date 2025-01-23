Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в эфире телеканала LCI заявил, что киевским режим испытывает сложности с мобилизацией, дезертирством и нехваткой оружия.

«Мы знаем, что существуют не только проблемы вооружений. Также есть сложности с мобилизацией и призывом. Нельзя отрицать тот факт, что проблема не только в вооружении и деньгах», — цитирует его РИА Новости.

При этом Лекорню заявил о намерении французской стороны продолжать обучать украинских боевиков.

Ранее в ВСУ признали, что украинские военнослужащие дезертируют из 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская», которая была подготовлена во Франции.