Гросси высказался о ситуации на Запорожской АЭС

Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС (ЗАЭС) не улучшается, а миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) далека от завершения. Об этом заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси, его цитирует ТАСС.

По его словам, инспекторы МАГАТЭ регулярно докладывают о звуках военных действий за пределами станции.

17 января Гросси сообщал, что общая ситуация в районе инфраструктурного объекта остается нестабильной.

Гросси добавил, что на станции «сохраняются проблемы с внешним электроснабжением». При этом руководство ЗАЭС оповестило находящихся на объекте инспекторов международного агентства о завершении ремонта поврежденного стабилизатора напряжения для линии электропередачи 750 кВ.

ЗАЭС — атомная электростанция, расположенная в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области. Это крупнейшая атомная электростанция в Европе и девятая по величине в мире.