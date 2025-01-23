Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов попал в госпиталь

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов выписался из госпиталя. Как он сам рассказал в видеообращении в Telegram, причиной стала болезнь, но конкретного диагноза не назвал.

Я извиняюсь, что отсутствовал девять дней, <...> только вышел из госпиталя. <...> Приболел, — сообщил он.

В 2023 году Алаудинов уже попадал в госпиталь. Тогда глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о попытке покушения — генерала отравили. Отмечается, что адъютант командира «Ахмата» получил конверт с письмом, которое оказалось пропитано отравляющим веществом. Алаудинов и его адъютанты проходили лечение в московской клинике.

Ранее Алаудинов вручил бойцам «Ахмата» государственные награды Минобороны России. Он пояснил, что бойцы получили знаки отличия за доблестную службу на самых тяжелых участках, в том числе на Курском направлении. Среди наград, к которым были представлены бойцы «Ахмата», — орден Мужества, медаль «За отвагу», Георгиевский крест.

В числе награжденных был и россиянин Дмитрий Пак — «кореец Дима», которого украинские СМИ пытались выдать за представителя КНДР. Дмитрий получил Георгиевский крест.