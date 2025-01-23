Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов попал в госпиталь

Командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Министерства обороны России Апты Алаудинов заявил, что какое-то время пролежал в госпитале. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Алаудинова, он попал в госпиталь из-за болезни. При этом, в данный момент командир уже выписан.

«Друзья, рад всех приветствовать. Я извиняюсь, что отсутствовал девять дней — приболел. Только вот вышел, получается, из госпиталя», — заявил он.

Ранее Алаудинов был награжден региональным орденом «За доблесть» в ЛНР.