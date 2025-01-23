Медведев приехал в обстреливаемый ВСУ российский регион

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев приехал в обстреливаемую Вооруженными силами Украины (ВСУ) Брянскую область. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Медведев приехал в обстреливаемый ВСУ российский регион
© globallookpress.com

Он отметил, что в ходе рабочей поездки были рассмотрены вопросы дополнительного увеличения производства систем противовоздушной обороны (ПВО) для защиты мирных и военных объектов.

Помимо того, он посетил Брянский химзавод. По его словам, предприятие в полном объеме продолжает выполнять гособоронзаказ.

Украина регулярно различным вооружением наносит удары по Брянской области. В частности, 13 января ВСУ ударили ракетами по химзаводу города Сельцо. Обломки снаряда упали на территории предприятия. По данным военкоров, атака могла быть совершена при помощи американских ракет ATACMS.

Военные новости
Дмитрий Медведев
Совет безопасности РФ
Украина