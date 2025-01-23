Генсек НАТО пообещал США оплатить оружие для Украины за счет европейцев

Европе необходимо, чтобы США продолжали участвовать в помощи Украине. Европейцы даже готовы оплатить производство в США оружия для Киева.

С таким обещанием на Всемирном экономическом форуме в Давосе выступил генсек НАТО Марк Рютте, передает Reuters.

«Если новая администрация Трампа захочет продолжать снабжать Украину из своей оборонно-промышленной базы, счет оплатят европейцы, я в этом абсолютно убежден, мы должны быть готовы к этому», — сказал он.

По словам генсека, Трамп был прав, когда говорил, что Европа должна платить больше, чтобы помочь Украине выиграть военный конфликт.

Генсек НАТО описал свою реакцию на угрозы Трампа ввести санкции против России

Ранее Рютте заявил, что необходимость для государств-членов НАТО увеличить расходы на оборону поставила альянс в кризисный режим. По словам генсека, Североатлантический альянс также находится в плохом положении и в сфере промышленного производства.