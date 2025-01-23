В котел в Великой Новоселке попали 1500 солдат ВСУ

В Великой Новоселке на юге ДНР окружены около 1500 украинских солдат и иностранных наемников ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Большинство украинских военнослужащих входит в состав 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ. На протяжении нескольких дней они запрашивали у командования разрешение на отход, однако так его и не получили.

В окружение, судя по перехваченным радиопереговорам, также попали наемники ВСУ из Великобритании, Грузии и Польши.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие выдвинули ультиматум оказавшейся в котле 110-й бригаде ВСУ. Однако противник, как пишет "Военная хроника", "заявление игнорирует и не отдает приказ на оставление позиций". При этом все пути для отступления "пристреляны" российскими беспилотниками и артиллерией.

Войска Украины потеряли шанс на безопасный выход из Великой Новосёлки

Напомним, финальный штурм Великой Новоселки ВС России начали 20 января. Населенный пункт, как отмечают украинские военные ресурсы, уже полностью находится в так называемой серой зоне ввиду постепенного перехода под российский контроль.