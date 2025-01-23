На Украине назвали сроки окончания активной фазы конфликта

Завершения конфликта на Украине ожидают в 2025 году, заявила министр экономики страны Юлия Свириденко. Ее слова передает РИА Новости.

«...Бизнес настроен очень оптимистично и ожидает, что активная фаза войны закончится в этом году. Но, конечно, мы должны вести переговоры о гарантиях безопасности и их практическом внедрении. НАТО здесь лучшее решение», — сказала она.

Вместе с тем 22 января Свириденко заявила, что зарубежные фирмы отказываются инвестировать в проекты совместно с Киевом до тех пор, пока бизнес не получит гарантий от Украины.

Также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский допустил переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по завершению конфликта. Об этом он сказал в интервью главному редактору Bloomberg Джону Миклтуэйту.

Агентство отмечает, что пока президент США Дональд Трамп призывает Путина к диалогу, Зеленский пытается убедить Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы помочь завершить боевые действия на Украине.