В командовании ВСУ признали угрозу оперативного окружения Великой Новоселки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают серьезные проблемы в районе Великой Новоселки, населенный пункт может попасть в котел. Угрозу оперативного окружения признал спикер командования группировки «Хортица» украинской армии Виктор Трегубов, сообщает «РБК-Украина».

«Наиболее сложные направления, как Великая Новоселка и покровское направление, находятся на постоянном контроле. Ситуация сейчас динамичная, тяжелая. (...) [В Великой Новоселке] еще река протекает и разрезает поселок. Поэтому там немного неудобно с маневрированием», — заявил военный.

Он добавил, что командование готовит план на случай обострения тактической ситуации, но не уточнил, о каких сценариях идет речь.

Ранее стало известно, что 110-я механизированная бригада ВСУ в Великой Новоселке попала в окружение. Отмечается, что российское командование дало бойцам ВСУ время и направление для сдачи в плен. Однако украинская бригада не отвечает на призыв сдаться и не оставляет позиции.