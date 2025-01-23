Сырский посетил скандальную элитную бригаду ВСУ

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский посетил скандальную элитную 155-ю бригаду. Об этом сообщает РБК-Украина.

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Он проверил Покровское направление фронта и отметил, что уделил отдельное внимание 155-й отдельной механизированной бригаде.

«Стоит отметить, что бригада постепенно приобретает определенные боевые способности. Все негативные моменты и трудности, которые возникли во время ее развертывания в Украине, проанализированы, сделаны выводы, которые будут учтены во время дальнейшей подготовки военнослужащих», — сообщил главнокомандующий ВСУ.

Ранее бывшего командира 155-й бригады задержали из-за дезертирства военных. Согласно информации Службы безопасности Украины, задержанный не уведомил руководство о случаях массового дезертирства в своей бригаде и о плохих результатах боевых действий своего подразделения.