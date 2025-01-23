Стало известно о планах Франции и Британии отправить военных на Украину

Британия и Франция уже начали «предварительно планировать» отправку своих миротворческих сил на Украину в случае прекращения огня. Об этом сообщает Politico.

Поскольку президент США Дональд Трамп обещает быстро закончить украинский кризис, Европа пытается выяснить, какую роль она будет играть. Одна из обсуждаемых моделей - развертывание миротворческого подразделения ЕС, которое обеспечивало бы прекращение огня.

Британский премьер Кир Стармер уже заявил, что Лондон будет играть «полноценную роль» в любых потенциальных миротворческих силах на Украине. Вскоре после этого президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейцев «создать гарантии безопасности» для Украины.

По данным Politico, текущие переговоры сосредоточены на формировании сдерживающих сил численностью до 50 тысяч человек из пяти-шести европейских стран. Двое европейских дипломатов рассказали изданию, что эти войска могут охранять линию разграничения между украинскими и российскими силами, если будет объявлено прекращение огня.

Как отмечает Politico, мало кто из западных лидеров проявил ​​готовность подвергать своих солдат опасности. В своем новом интервью Владимир Зеленский заявил, что американские силы должны входить в миротворческий контингент, но отправка военных США на Украину маловероятна, учитывая «изоляционистские наклонности» Трампа.

По словам собеседников Politico, отправку европейских миротворцев на Украину активно продвигает Макрон. В переговорах об этом, вероятно, участвуют Британия, страны Балтии, Северной Европы и, возможно, Чехия. Однако все эти усилия могут оказаться напрасны - любые миротворческие силы должны быть согласованы Россией и Украиной.

The Washington Post ранее писала, что лидеры ЕС готовы рассмотреть размещение своих войск на Украине, если это произойдет в контексте соглашения о прекращении огня. Они рассматривают это как один из вариантов предоставления Украине гарантий безопасности, пока членство Киева в НАТО остается недостижимым. Миротворческие силы точно не будут объединяться под флагом НАТО, поскольку это потребовало бы консенсуса среди членов альянса и стало бы неприемлемым вариантом для России, подчеркивала WP.