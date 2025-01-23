Полную победу Украины в вооруженном конфликте с РФ невозможно представить. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью телекомпании CNBC на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

"Я не говорю, что Украина должна нанести поражение России. Нет никаких шансов на то, что на Красной площади состоится украинский военный парад", - отметил польский лидер.

19 января британский политик-консерватор, миллиардер и член Палаты лордов Майкл Эшкрофт в колонке для газеты The Daily Express подчеркнул, что единственным победителем в конфликте на Украине будет Россия.

14 июня 2024 года президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. На Украине также должны в полной мере быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Россия считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины.