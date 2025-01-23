Названо количество уничтоженной дронами «КВН» западной техники

FPV-дронами «Князь Вандал Новгородский» («КВН»), которыми управляют по оптоволокну, уничтожили несколько десятков единиц техники Вооруженных сил Украины западного производства. Количество пораженных машин назвал генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексей Чадаев, передает ТАСС.

«Число бронетехники ВСУ, уничтоженной при помощи дронов "Князь Вандал Новгородский", постоянно растет. В том числе с августа 2024 года, когда дрон только начал применяться, было уничтожено несколько десятков единиц бронетехники ВСУ западного производства. В их числе танки Leopard 2A6, американские Abrams M1A1 и британские Challenger 2», — сказал он.

Кроме того, дронами «КВН» уничтожали танки Т-64, американские буксируемые гаубицы M777, а также французские самоходные артиллерийские установки Caesar и американские M109. Управляемые по проводу аппараты не подвержены воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее в январе губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал, что дроны «КВН» уничтожили в зоне спецоперации технику западного производства общей стоимостью более 300 миллионов долларов.

В том же месяце Чадаев сообщил, что в России запустили серийное производство проводного дрона «Князь Вандал Новгородский» с тепловизором. Новый аппарат позволяет поражать цели в любое время суток.