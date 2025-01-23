Рютте сделал заявление о развитии украинского конфликта

Руководству НАТО не нравится то, что происходит в зоне спецоперации, признал генсек альянса Марк Рютте. Он призвал изменить траекторию конфликта, отметив, что сейчас она «неправильная».

Свои оценки происходящего Рютте изложил на Всемироном экономическом форуме в Давосе.

«Во-первых, мы должны увеличивать, а не сокращать поддержку Украины, нам надо поменять траекторию конфликта, потому что то, что происходит на фронте, неправильно, это надо изменить», — цитирует генсека НАТО РИА Новости.

В МИД РФ рекомендовали Рютте приступить к изучению русского

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс призвал Еврокомиссию играть активную роль в затягивании конфликта на Украине, чтобы сдерживать Россию и готовиться к войне в течение ближайших пяти лет.