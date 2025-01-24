Назван ожидаемый на Западе эффект от отправки военных НАТО на Украину

Западные политики надеются, что военные специалисты из стран НАТО на Украине станут «естественной преградой» для продвижения России, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин. Ожидаемый на западе эффект отправки солдат НАТО эксперт назвал «Ленте.ру».

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Ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники писала, что Европа может отправить миротворцев на Украину из-за нехватки денег на оказание дальнейшей военной помощи.

«Сейчас генсек НАТО Марк Рютте заявил, что поражение Запада на Украине будет стоить триллионы долларов. Украина — это важный стратегический актив, потерять который они не могут вне зависимости от Трампа. Борьба за Украину шла не только со стороны США, но и со стороны Запада», — объяснил Блохин.

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Они считают, что продвижение российских войск можно остановить, разместив воинский контингент НАТО: якобы у России не хватит достаточно политической воли, чтобы наносить удары по западным военнослужащим и объектам, и размещение этих армий станет как бы естественной преградой на пути нашего продвижения Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог

До этого журнал Politico со ссылкой на источники сообщал, что в Европе идут переговоры о создании так называемых сил сдерживания и об отправке до 50 тысяч солдат из пяти-шести европейских стран для охраны «демаркационной линии».

При этом неназванные высокопоставленный французский военный офицер заявил изданию, что какие бы рамки ни были выбраны, они, скорее всего, появятся очень скоро из-за желания президента США Дональда Трампа «дипломатических побед в течение первых 100 дней».