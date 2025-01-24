Наемник из Австрии, который сражался на стороне Вооруженных сил Украины, был уничтожен в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержки ветеранов Общественной палаты РФ.

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"20 января в районе города Орехова Запорожской области ударом дрона был ликвидирован наемник и идеологический неонацист из Австрии Рихард Шерманн, 1995 года рождения", — написал он.

По его словам, в годы Великой Отечественной войны его прадед был "бандеровцем".

"Рихард, будучи членом крайне правого движения за идентичность (Identitäre Bewegung Österreich), участвовал в уличных акциях в Граце — втором по величине городе Австрии. Это движение выступает против американского империализма и НАТО, но, похоже, гены прадеда оказались сильнее, и он решил воевать за этот самый империализм", — добавил Рогов.

Он отметил, что австрийский наемник с самого начала специальной военной операции воевал в составе отряда иностранных наемников "Реванш" ГУР.

Сегодня, 24 января, телеканал OE24 сообщил, что на Украине был ликвидирован австрийский наемник-экстремист, воевавший на стороне ВСУ.