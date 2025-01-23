На Украине перестали видеть смысл в ударах беспилотников по России

Власти Украины перестали видеть смысл в ударах беспилотников по российской территории, об этом сообщает британский портал UnHerd со ссылкой на украинскую разведку.

На Украине перестали видеть смысл в ударах беспилотников по России
© globallookpress.com

По данным источников издания, результат подобных атак сомнителен, поскольку не сможет повлиять на исход конфликта. Кроме того, он напрямую зависит от западных поставок.

«Россия смогла восстановить поврежденные нефтяные объекты в течение недели, и, учитывая, что данные о масштабах ущерба засекречены, Кремль вполне может рассматривать такие атаки как управляемое раздражение, а не как экзистенциальный кризис», — говорится в публикации.

В материале отмечается, что приход нового президента США Дональда Трампа к власти ставит под сомнение дальнейшую поддержку Украины. Для американского лидера важно не допустить усиления сотрудничества России и Китая, а конфликт, напротив, способствует сближению Москвы и Пекина.

Ранее UnHerd писал, что Украина не сможет получить тактическое превосходство над Россией.

Военные новости
Дональд Трамп
Москва
Пекин
Китай
Соединенные Штаты
Украина