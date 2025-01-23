На Украине перестали видеть смысл в ударах беспилотников по России

Власти Украины перестали видеть смысл в ударах беспилотников по российской территории, об этом сообщает британский портал UnHerd со ссылкой на украинскую разведку.

По данным источников издания, результат подобных атак сомнителен, поскольку не сможет повлиять на исход конфликта. Кроме того, он напрямую зависит от западных поставок.

«Россия смогла восстановить поврежденные нефтяные объекты в течение недели, и, учитывая, что данные о масштабах ущерба засекречены, Кремль вполне может рассматривать такие атаки как управляемое раздражение, а не как экзистенциальный кризис», — говорится в публикации.

В материале отмечается, что приход нового президента США Дональда Трампа к власти ставит под сомнение дальнейшую поддержку Украины. Для американского лидера важно не допустить усиления сотрудничества России и Китая, а конфликт, напротив, способствует сближению Москвы и Пекина.

Ранее UnHerd писал, что Украина не сможет получить тактическое превосходство над Россией.