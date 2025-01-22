Российские гиперзвуковые ракеты «Орешник», оборудованные множественными боеголовками, обладают высокой точностью поражения, что позволяет им эффективно выводить из строя авианосцы. Такое мнение выразило издание The National Interest (NI).

Издание отмечает, что удар ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске представляет собой угрозу для авианосцев по всему миру. Ракета нанесла значительный ущерб предприятию, что подчеркивает ее мощную разрушительную способность.

В статье «Орешник» также описывается как «гиперзвуковой дробовик», который атакует цель множеством боеголовок, отделяющихся от основной конструкции.

«Ракете не нужно топить авианосец, достаточно нанести ему такие повреждения, чтобы он стал непригоден для использования, после чего он будет вынужден вернуться на базу», — отмечается в статье.

В декабре президент России Владимир Путин сообщил, что «Орешник» невозможно сбить. По его словам, даже системы ПРО на территории Польши не смогут ее перехватить.