Военкоры резко ответили на угрозы Трампа в адрес России

Военные корреспонденты Александр Коц и Александр Сладков резко ответили на угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России. Соответствующие публикации появились в их Telegram-каналах.

Коц назвал ультиматумом и шантажом требование Трампа завершить спецоперацию. По его мнению, стоит готовиться к худшему.

«Каденцию [экс-президента США Джо] Байдена мы скоро будем вспоминать с ностальгией как оттепель», — отмечает военкор.

В свою очередь, Сладков подчеркнул, что Трамп дважды за сутки угрожал России. Он назвал американского президента капиталистом, которому «плевать» на другие страны.

Трамп призвал Россию прекратить СВО, пригрозив новыми санкциями

Ранее лидер США обратился к Москве с призывом. Трамп потребовал от России пойти на сделку и завершить спецоперацию. По его словам, это нужно сделать сейчас, так как дальше будет только хуже. Он также пригрозил «задушить» торговлю России высокими пошлинами на все товары, поставляемые в США.