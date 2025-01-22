"Герани-2" уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме "Умань"

На подвергшемся удару российских беспилотников-камикадзе "Герань-2" аэродроме "Умань" поражены несколько целей. Как сообщает Telegram-канал "Донбасский партизан", на этом объекте, который обозначается как 110-я авиационная комендатура, частичное разрушение получило здание, где размещался технический персонал эскадрильи 40-й бригады тактической авиации ВСУ.

© Российская Газета

Взрывом серьезно поврежден находившийся на открытой стоянке истребитель МиГ-29 - носитель управляемых авиационных бомб, использовавшийся для атак по курскому приграничью.

Противник также лишился четырех боеприпасов "воздух-воздух" GBU-39 американского производства, имеющих комбинированное инерциально-спутниковое наведение. Их масса - 129 кг. Вес боевой части - 16 кг. Максимальная дальность применения - 110 км.