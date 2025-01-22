СМИ: У ВСУ не осталось эффективных средств для обороны на линии фронта

Россия усовершенствовала технологию радиоэлектронной борьбы с беспилотниками, в итоге ВСУ лишились возможности эффективно противостоять российской армии в Купянске и по всей линии фронта. Об этом сообщает The Telegraph.

«В последние месяцы русские усовершенствовали свою радиоэлектронную борьбу с FPV-дронами. Это одна из главных причин, по которой Украина находится в затруднительном положении не только в районе города Купянска, но и на протяжении всей линии фронта в 1000 километров», — говорится в материале.

Отмечается, что успехи российской армии в борьбе с ВСУ под Купянском разрушили все надежды Украины на преимущество в сфере беспилотных технологий. В итоге ВСУ столкнулись с «нынешней суровой реальностью», сообщает РИА «Новости».