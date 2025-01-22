В России объяснили уникальность дрона «Буря-10»

Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа «Буря-10» способен взлетать вертикально и садиться на движущиеся корабли. Уникальность дрона Бурятии Иван Альхеев в беседе с изданием «Номер один».

«Уникальное его преимущество в том, что "Буря" умеет взлетать и приземляться строго вертикально. Это оказалось незаменимым преимуществом для работы на флоте. Это на сегодня единственный аппарат, который может взлетать и садиться на палубу движущихся кораблей», — сказал зампред.

Альхеев отметил, что комплекс «Буря-10» уже используют на Балтийском и Черноморском флотах России. В его состав входит дрон-разведчик, три грузовых беспилотника и пункт управления на автомобильном шасси. Аппарат способен нести до шести килограммов груза. БПЛА с дневной и ночной камерами может провести в воздухе шесть часов.

В сентябре 2024 года представитель Научно-производственной компании «Беркут» сообщил, что в Бурятии создали дрон-носитель «Буря-20», вычисляющий цели машинным зрением и атакующий их FPV-беспилотниками на расстоянии более 70 километров.