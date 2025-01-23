В США захотели нарастить производство стволов для Украины

Армия США захотела получить новый завод для наращивания производства стволов буксируемых гаубиц M777, которые поставляют Киеву. Об этом пишет The War Zone (TWZ).

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«Армия США планирует создать второй завод по производству стволов для 155-миллиметровых гаубиц M777 в ответ на то, что она называет "беспрецедентным спросом" со стороны Украины», — говорится в материале.

Сейчас стволы производит единственное государственное предприятие, которое не может выполнять требования по выпуску более 30 стволов в месяц. Отмечается, что обсуждение необходимости наращивания выпуска стволов включили в бюджетный документ Пентагона, который недавно опубликовали. Военным нужно получить одобрение Конгресса на перераспределение финансирования для выделения средств на производство.

Также в документе отметили, что инвестиции в модернизацию существующего производства позволят получать до 10 стволов в месяц. Как пишет издание, интенсивная стрельба с полным зарядом пороха для обеспечения максимальной дальности приводит к интенсивному износу ствола.

В декабре The National Interest писало, что Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезными трудностями при использовании гаубиц M777. Около трети поставленных орудий были уничтожены или повреждены из-за выработки ресурса и атак.