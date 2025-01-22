Боевик ВСУ кувалдой пытался загнать гильзу в ствол пушки

На видео показали боевика ВСУ, яростно бьющего кувалдой по гильзе, застрявшей в казенной части ствола орудия. Ролик разместили в Telegram-канале UGM. Происходящее вражеские артиллеристы комментируют с использованием ненормативной лексики, убеждая своего побратима, что ему нечего не бояться - если произойдет взрыв, то "только один раз".

Судя по всему, отказавшей пушкой оказалась старая советская 85-мм дивизионная противотанковая Д-44, у которой демонтировали бронированный защитный щит.

Учитывая, что их серийное производство было организовано в 1946, а закончено в 1954 году, не ничего удивительного в том, что произошел выход из строя. Хотя не исключено, что существуют проблемы с самими боеприпасами. Сообщалось, что крупную партию предоставили польские военные, обнаружившиеся у себя на складах сохранившиеся осколочно-фугасные UO-365-KW, которые также были выпущены много лет назад.

Чем закончился этот "эксперимент", на видео не показали, но, зная, что большая часть украинских пушек и гаубиц изношена, можно утверждать, что таких роликов будет появляться все больше.