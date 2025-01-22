В Иране заявили, что не намерены создавать ядерное оружие

Иран не планирует и не желает разрабатывать ядерное вооружение, заявил вице-президент страны Мохаммад Джавад Зариф.

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"Если бы у нас были такие планы, мы бы давно создали атомную бомбу", - отметил политик.

Так, на Всемирном экономическом форуме в Давосе он прокомментировал данные разведки США о том, что якобы Тегеран приблизился к созданию оружия массового уничтожения. Зариф призвал не создавать из Ирана угрозу безопасности.

"Иранофобия, исламофобия - это инструменты для осуществления такой политики, примеры которой мы увидели в секторе Газа", - подчеркнул он.

Зариф напомнил о заявлениях Израиля в течение 20 лет, что Ирану нужно "несколько дней", чтобы испытать ядерное оружие.

"Так где же оно?" - спросил иранец.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил начало вооруженного конфликта с Ираном из-за имеющих место, по мнению Вашингтона, попыток создать ядерное оружие.

В ноябре появились сообщения, что ядерные дебаты внутри Ирана, вероятно, сместятся в сторону обладания собственным оружием, если Запад продолжит угрожать повторным введением всех санкций ООН, заявили в МИД республики. Там уточнили, что у Ирана уже есть возможности и ноу-хау для создания ядерного оружия, они не являются частью иранской стратегии безопасности. Санкции были сняты, когда Иран подписал в 2015 году соглашение, направленное на ограничение его ядерной деятельности. Трамп в одностороннем порядке вывел Америку из соглашения по ядерной сделке в 2018 году, что вызвало многолетнюю напряженность в отношениях между странами, которая сохраняется и по сей день.