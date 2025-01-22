Командование Вооруженных сил Украины организовало в Красноармейске (Покровске) группу мародеров, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, они активно занимаются вывозом имущества из квартир частных домов и социальных объектов,

Данные объективного контроля показывают, что в Красноармейске активно работает группа мародеров. Есть подтверждение, что организована она командованием группировки, которая находится на месте и курирует этот процесс, — сказал он.

Источник отметил, что наиболее желанной целью для мародеров являются коттеджи. Он уточнил, что на территории шахтерского города их насчитывается немало.

Ранее беженец из Часова Яра Иван Корякин сообщил, что полиция, сформированная украинской стороной, не исполняла свои обязанности, закрывая глаза на мародерство и отказываясь помогать местным жителям. По его словам, вещи из квартир и домов выносили как военные, так и гражданские.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинские бойцы под дулами автоматов заставляют мирных жителей Богуславки и Борового в Харьковской области покидать свои дома. По его словам, их занимают бойцы, оборудуют там свои позиции и расселяют личный состав. Помимо этого, в населенных пунктах зафиксированы случаи мародерства.