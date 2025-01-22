Военкор назвал ключевые задачи ВС РФ в зоне спецоперации на 2025 год

Военный корреспондент, автор Telegram-канала «Живов Z. Битва за Донбасс» Алексей Живов перечислил основные достижимые цели спецоперации на Украине на 2025 год. По его словам, будет полностью освобождена Курская область.

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— И, возможно, в случае качественного роста работы ВС РФ в Донецкой Народной Республике будут установлены свои границы. Еще, возможно, будут попытки подойти к городу Запорожье с юго-востока — через Орехов, — сказал он.

По словам военкора, возможно, будет предпринята попытка провести десантную операцию в Херсоне. Живов уточнил, что это зависит исключительно от командования ВС РФ и от тех сил и средств, которые имеются.

— Десантная операция — это вещь сложная и чревата большим количеством потерь. Планируется также подход к городу Запорожье, то есть восстановление центральной целостности Запорожья в составе России и Запорожской области, — добавил эксперт.

Живов подчеркнул, что вышеперечисленные позиции являются основными целями в 2025 году, если сохранятся динамика конфликта и темп, а также не изменится внешнеполитическая повестка, сообщает «Радио 1».

Военный корреспондент также рассказал, когда ВС РФ освободят Одессу.