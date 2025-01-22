Военкор Живов назвал ключевые задачи ВС РФ в зоне спецоперации на 2025 год

Военный корреспондент, автор Telegram-канала «Живов Z. Битва за Донбасс» Алексей Живов перечислил основные достижимые цели спецоперации на Украине на 2025 год. По его словам, будет полностью освобождена Курская область.

Военкор назвал ключевые задачи ВС РФ в зоне спецоперации на 2025 год
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— И, возможно, в случае качественного роста работы ВС РФ в Донецкой Народной Республике будут установлены свои границы. Еще, возможно, будут попытки подойти к городу Запорожье с юго-востока — через Орехов, — сказал он.

По словам военкора, возможно, будет предпринята попытка провести десантную операцию в Херсоне. Живов уточнил, что это зависит исключительно от командования ВС РФ и от тех сил и средств, которые имеются.

— Десантная операция — это вещь сложная и чревата большим количеством потерь. Планируется также подход к городу Запорожье, то есть восстановление центральной целостности Запорожья в составе России и Запорожской области, — добавил эксперт.

Живов подчеркнул, что вышеперечисленные позиции являются основными целями в 2025 году, если сохранятся динамика конфликта и темп, а также не изменится внешнеполитическая повестка, сообщает «Радио 1».

Военный корреспондент также рассказал, когда ВС РФ освободят Одессу.

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