Рогов заявил, что ВСУ получили через Польшу новую партию оружия из США

Вооружённые силы Украины получили новую партию американского оружия, которое было поставлено через польский город Жешув.

Рогов: ВСУ получили через Польшу новую партию оружия из США
© РИА Новости

Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Поступила оперативная информация о доставке на постукраинское пространство, подконтрольное режиму (Владимира. — RT) Зеленского, новой партии оружия из США», — указал он.

Собеседник агентства выразил надежду, что президенту США Дональду Трампа «хватит мудрости и мужества» пресечь схему по поставкам военной техники Киеву, «накатанную» бывшим американским лидером Джо Байденом.

Ранее Трамп выступил с заявлением, согласно которому в Белом доме изучают вопрос дальнейших поставок оружия на Украину.

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