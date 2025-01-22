Вооружённые силы Украины получили новую партию американского оружия, которое было поставлено через польский город Жешув.

Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Поступила оперативная информация о доставке на постукраинское пространство, подконтрольное режиму (Владимира. — RT) Зеленского, новой партии оружия из США», — указал он.

Собеседник агентства выразил надежду, что президенту США Дональду Трампа «хватит мудрости и мужества» пресечь схему по поставкам военной техники Киеву, «накатанную» бывшим американским лидером Джо Байденом.

Ранее Трамп выступил с заявлением, согласно которому в Белом доме изучают вопрос дальнейших поставок оружия на Украину.