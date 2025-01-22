Спецслужбы и командование Вооруженных сил Украины покинули Красноармейск (Покровск) в Донецкой Народной Республике, сообщил агентству РИА Новости советник главы ДНР, военно-политический эксперт Ян Гагин. В Министерстве обороны РФ информацию никак не комментировали.

Противник понимает, что Покровск они потеряют. Но, опять же, никаких приказов на отступление у них нет, я думаю, и не будет до самого конца. Стоит отметить, что спецслужбы оттуда выехали, все командование давно уже покинуло линию боевого соприкосновения. Старших офицеров там уже просто не найти, — сказал эксперт.

Он добавил, что на всей линии боевого соприкосновения остаются наемники ВСУ. Тем временем подразделения ВСУ окружают город с трух сторон.