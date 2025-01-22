Российский боец в ходе боя смог взять в плен двух бойцов ВСУ

Российский боец вступил в стрелковый бой против двух украинских боевиков и взял обоих в плен.

Уточняется, что военный из батальона Шустрого 4-й бригады ВС России на юго-востоке Часова Яра в ДНР вступил в стрелковый бой с двумя боевиками из 24-й бригады ВСУ.

Как рассказали взятые в плен украинские военные военкору RT Владу Андрице, они обучались в Германии инструкторами из США. Там готовили целый батальон.

Момент боя и взятия в плен на видео смог заснять беспилотник.

Ранее стало известно, что на линии боевого соприкосновения в ДНР погиб медик-инструктор Алексей Павлов, который спас десятки жизней.