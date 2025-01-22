Страны Европы должны взять на себя содержание Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые Киев планирует увеличить до 1 млн человек, если Украину не примут в НАТО. Об этом заявил Владимир Зеленский.

"У нас есть 800 тыс., если не будет ни НАТО, не будет четких гарантий безопасности или [иностранного] контингента <...>, то мы должны иметь миллионную армию <...>. Миллионную армию [надо] кормить, кто ее будет кормить? Если Европа говорит, что Украина защищает не только себя, но и ценности Европы, логично, давайте тогда все поддерживать эту армию: оружие, военные и т. д.", - сказал он журналистам на Всемирном экономическом форуме.

При этом Зеленский отметил, что членство Украины в НАТО обойдется Европе дешевле того, чтобы содержать миллионную армию, на которую у Киева нет денег. Он также поддержал идею размещения на Украине западных войск. По его словам, 200 тыс. иностранных солдат - "это минимум".

Киев активно ищет способы покрыть дефицит бюджета, а западные партнеры настойчиво рекомендуют украинским властям изыскивать больше источников для повышения способности к самофинансированию. 28 ноября 2024 года Владимир Зеленский подписал закон о значительном повышении налогов.

Зеленский обвинил Запад во лжи и несправедливости к Украине

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью телеканалу Sky News во время визита в Киев заявил, что Лондон готов "сыграть свою роль" в отправке миротворцев на Украину. В декабре газета The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что нынешний президент США Дональд Трамп выступал с предложением разместить европейские войска на Украине для контроля за соблюдением режима прекращения огня. Позже агентство Reuters информировало, что европейские страны обсуждают отправку на Украину воинского контингента в случае прекращения огня или заключения мира, его численность может составить до 100 тыс. военнослужащих.