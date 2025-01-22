Огромная воронка появилась на месте удара по транспортному узлу ВСУ

Прокуратура Днепропетровской области опубликовала фото гигантской воронки, появившейся после удара российской ракеты по железнодорожному узлу в городе Синельниково.

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Ширина ямы - полтора десятка метров, глубина - метров шесть.Судя по обломкам дерева, кирпича и бетона, раньше на этом месте находилось какое-то строение.

Синельниково с двумя станциями и депо - важный железнодорожный узел, пишет "Военное обозрение". В мирное время он соединял шахты Донбасса с горно-металлургическими предприятиями Криворожья. Теперь обеспечивает военные перевозки для группировок ВСУ.

Администрация украинских железных дорог подтвердила ночной удар по Синельниково, повреждение подвижного состава и станционных зданий.

ВС РФ регулярно наносят удары по этому объекту, чтобы затруднить логистику ВСУ.