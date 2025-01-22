Через два часа после инаугурации президента США Дональда Трампа ВСУ атаковали Россию, чтобы показать Вашингтону готовность продолжать конфликт с помощью западных партнеров, заявил в беседе с Life.ru член думского комитета по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. Он считает первоочередными вопросами американского лидера возвращение Панамского канала, присоединение Канады и Гренландии.

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Нам крайне невыгодно, если, допустим, Трамп скажет: «То, что вы освободили или то, что ваше, оставляйте себе, а остальное возвращайте Украине». Даже если не будет каких-то действий в отношении насыщения Украины вооружением или ее приема в НАТО, то через четыре года Трамп сменится, и придет какой-нибудь демократ, который и в НАТО примет Украину, и все остальное, — заявил Соболев.

Он предупредил, что в этом случае начнется еще более кровопролитный конфликт. Россия в ближайшее время ускорит проведение спецоперации, считает генерал. По его мнению, это включает освобождение Курской области, взятие под контроль оставшихся территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также дальнейшее продвижение. Нужно подвинуть линию боевого соприкосновения так, чтобы российские города не обстреливались, заключил генерал.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины провели ряд безуспешных контратак на западных рубежах Луганской Народной Республики. По его словам, российские войска отбили все удары противника в районах населенных пунктов Надия, Новоегоровка, Петровское, Невское, Белогоровка и кременских лесах.