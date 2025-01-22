Россия нашла себе нового военного партнера в Средней Азии

Министры обороны России и Узбекистана в среду, 22 января, подпишут план сотрудничества на 2025 год и программу стратегического партнерства на 2026-2030 годы. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе переговоров с узбекским коллегой Шухратом Халмухамедовым в Ташкенте.

Документы касаются военного и военно-технического взаимодействия между странами.

«Помимо обсуждения актуальных вопросов взаимодействия в военной и военно-технической сферах, а также текущей ситуации в регионе, подготовили к подписанию ряд важнейших документов. Это план сотрудничества между нашими ведомствами на 2025 год и программа стратегического партнерства России и Узбекистана в военной области на 2026-2030 годы», — сказал Белоусов.

Его слова передает пресс-служба Минобороны.

Глава Минобороны РФ подчеркнул значимость этих соглашений в контексте стратегического партнерства и долгосрочного сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Он отметил, что сотрудничество двух стран достигло высокого уровня взаимопонимания и продолжает расширяться, что особенно важно для обеспечения безопасности в Центрально-Азиатском регионе.

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В начале переговоров Белоусов выразил радость от встречи и возможности познакомиться с коллегой, отметив благодарность за приглашение в Ташкент и гостеприимный прием. Он уведомил, что российская делегация, прибывшая в столицу Узбекистана, включает в себя руководителей ключевых организаций, задействованных в области военного и военно-технического сотрудничества. Переговоры затем продолжились в формате, закрытом для представителей прессы.