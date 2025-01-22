Боец РФ выиграл стрелковый бой с двумя солдатами ВСУ и взял их в плен

Боец российского спецназа "Ахмат" на юго-западной окраине Часов Яра вступил в стрелковый бой с двумя солдатами ВСУ, прятавшимися в здоровенной трубе.

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Под градом дронов русский солдат очередями подавил сопротивление противника и предложил "гарнизону" трубы сдаться. Сначала ему тоже ответили очередью. Но, подумав немного, украинцы сложили оружие.

Один пленный оказался с Западной Украины, из Ивано-Франковска: пожилой, семейный, прошел обучение в Германии с американскими инструкторами. Второй помоложе, из Житомира. Оба уверяют, что не стреляли - это стандартная уловка украинских пленных.

На днях штурмовики "Ахмата" взяли в Часов Яре мощный укрепрайон ВСУ, оборудованный в детском лагере. Оба его корпуса взорвали вместе с не пожелавшими сдаться боевиками. На стенах помещения, где те прятались, нашли флаги США.