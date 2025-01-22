Числившийся пропавшим без вести участник СВО два месяца полз до своей части

Участник спецоперации из Башкирии, которого занесли в списки пропавших без вести, в течение двух месяцев полз до расположения своей части. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

В публикации говорится, что в пути мужчина прикрывался телами украинских военных, это помогало ему защищаться от украинских беспилотников. Как передает Lenta.ru, россиянин отправился на СВО осенью 2022 года. В частности он принимал участие в боевых действиях за Красногоровку в ДНР.

В ноябре 2024-го военный отправился на задание и пропал. Родственники искали его по воинским частям и госпиталям в течение двух месяцев. В итоге башкирца признали пропавшим без вести. Спустя некоторое время родные увидели в соцсетях его фотографию. На ней россиянин спал на мандаринах и обнимал икону Александра Невского. По словам самого участника СВО, он 60 дней ел и пил растопленный снег. Сейчас родные ждут встречи.

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Ранее сообщалось, что жительница Тюмени Светлана Иванова борется за возвращение мужа Виктора с СВО: 45-летний мужчина, получив тяжелое ранение ноги, был отправлен обратно на передовую, несмотря на неспособность передвигаться без костылей.

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