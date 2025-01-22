Российским войскам начали поставлять роботов «Курьер»

Наземные робототехнические комплексы (НРТК) «Курьер» начали поставлять российским войскам. Об этом заместитель председателя правительства Бурятии Иван Альхеев сообщил изданию «Номер один».

Российским войскам начали поставлять роботов «Курьер»
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По его словам, комплекс с универсальным боевым модулем производят на территории республики.

«В сентябре приняли решение о производстве. Финансирование получили по решению [вице-премьера — полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе] Юрия Трутнева оперативно в ноябре. Сегодня уже начали передавать в войска, и они успешно используются нашими подразделениями. В ближайшее время будем передавать уже большие партии продукции», — сказал он.

Зампред отметил, что российские бойцы отмечают высокую точность и кучность стрельбы, а также проходимость «Курьера». При этом оператор дистанционно управляемого комплекса находится в укрытии, а под ответный огонь попадает только робот.

Гусеничный НРТК может нести пулемет калибра 7,62 или 12,7 миллиметра, противотанковый комплекс или автоматический гранатомет. Также машина способна доставлять грузы и эвакуировать раненых.

Ранее в январе стало известно, что госкорпорация «Ростех» поставила Вооруженным силам России партию наземных дронов «Депеша». Машины на колесном шасси способны оперативно доставить на передовую до 200 килограммов груза.

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