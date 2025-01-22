Военнослужащие группировка войск "Запад" в зоне спецоперации уничтожили две французские авиабомбы Hammer. Уничтожили их в течение одних суток.

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Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. Видео его сообщения представило Министерство обороны России. Начальник пресс-центра добавил, что военнослужащие выполняют задачи при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем. Две управляемые французские авиационные бомбы уничтожили расчетами противовоздушной обороны.

Кроме того, военнослужащие группировки "Запад" уничтожили 12 беспилотников самолетного типа.

Потери противника составили более 500 бойцов ВСУ, 7 бронемашин, включая американский бронетранспортер М-113, 15 автомобилей, орудия полевой артиллерии, в том числе и западного производства.