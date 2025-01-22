Слюсарь: за ночь над Ростовской областью перехвачены 15 БПЛА

В Ростовской области за минувшую ночь в общей сложности сбиты и подавлены средствами РЭБ 15 беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его словам, налеты дронов зафиксированы в Донецке, Каменском, Красносулинском и Усть-Донецком районах. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет, однако зафиксировано падение обломков сбитых БПЛА на территориях частных домов, а также возле детского сада «Березка» в поселке Марьино.

В связи с этим принято решение, что сегодня дошкольное учреждение работать не будет. Слюсарь отметил, что родителям предложат отвести детей в другие детские сады.