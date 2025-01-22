Бойцу СВО из Бурятии вручили медаль Алдара Цыденжапова

За добросовестную службу и огромный вклад в воспитание молодежи участнику спецоперации Андрею Чулкову вручили медаль имени Алдара Цыденжапова. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

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Цыденов назвал бойца "человеком, ставшим примером мужества, силы духа и любви к Родине".

Андрея призвали в ряды Вооруженных сил Российской Федерации во время частичной мобилизации. На СВО, во время ночного караула, талантливый боец написал песню "Все это война", которая сразу стала хитом у его земляков.

После ранения Андрей вел уроки мужества для школьников, читал лекции по патриотическому воспитанию, пел на городских и республиканских мероприятиях. Сейчас он вернулся на СВО, служит командиром стрелкового отделения и по-прежнему радует сослуживцев своими песнями.

"Это заслуженное признание его стойкости, таланта и преданности Родине. Гордимся такими людьми - это настоящие Герои!", - написал Алексей Цыденов.

Медаль Героя России Алдара Цыденжапова вручается за спасение людей, смелость, проявленную при исполнении гражданского долга, и за значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи Республики Бурятия.