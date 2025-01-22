Рогов: Киев начал массовые репрессии в отношении командиров ВСУ

Украинские власти начали массовые репрессии в отношении высокопоставленных армейских командиров. Об этом РИА Новости рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Рогов: Киев начал массовые репрессии в отношении командиров ВСУ
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Общественник отметил, что репрессии связаны с желанием Киева переложить ответственность за провалы и неудачи на фронте на украинских военных. Он также подчеркнул, что аресты санкционированы Вашингтоном, недовольным положением дел на фронте и продвижением российских войск. Рогов уточнил, что за арестами военных стоит Государственное бюро расследований Украины (ГБР), подконтрольное структурам США.

22 января сообщалось, что на Украине отправили под арест обвиняемых в бездействии на поле боя и потере части Харьковской области бригадного генерала Юрия Галушкина и полковника Илью Лапина.

Ранее обвиненный в госизмене депутат Рады назвал дело против него местью Зеленского.

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