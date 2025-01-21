В ЦАХАЛ заявили о ликвидации 20 тысяч членов ХАМАС

За 15 месяцев военной операции в секторе Газа израильские военные уничтожили около 20 тысяч членов палестинского движения ХАМАС. С таким заявлением выступил начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

«Военное крыло ХАМАС пострадало очень сильно, большая часть руководства организации была ликвидирована, начиная с Яхьи Синвара. ЦАХАЛ ликвидировал около 20 тысяч боевиков-террористов ХАМАС», - сказал Халеви, сообщение которого распространила армейская пресс-служба.

Кроме того, за время боевых действий против шиитского движения «Хезболла» израильские силы уничтожили порядка четырех тысяч членов ливанской организации, добавил Халеви.

После начальник Генштаба армии освобождения Израиля объявил о своей скорой отставке. В оставшееся на службе время Герци Халеви намерен заниматься укреплением текущей обороны Израиля.

В свою очередь, Минздрав Палестины подвел итоги 471 дня войны между ХАМАС и Израилем. За все время конфликта были убиты 46 913 и ранены 110 750 жителей газы. Более половины из них - женщины, дети и старики.