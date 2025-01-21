Российские ИМР-3М превратили в штурмовые танки

Инженерные машины разграждения ИМР-3М, которые изначально разработали для саперных работ, в зоне специальной военной операции (СВО) превратились в штурмовые танки. О применении ИМР-3М в новой роли пишут «Известия».

Редактор сайта Military Russia Дмитрий Корнев сообщил, что инженерные машины особенно полезны при ведении боевых действий в городской застройке или сильно пересеченной местности.

«При штурмовых действиях используется отвал, а кран-манипулятор снимается. Машина может ровнять с землей практически любые некапитальные здания. В кирпичных или панельных домах она проделывает проходы в стенах. Все эти качества позволяют ИМР расчищать дорогу для техники или штурмовых групп в городских условиях», — сказал он.

Также Корнев отметил, что ИМР-3М может ставить дымовую завесу для прикрытия пехоты и техники, идущей на штурм. В арсенал машины входит крупнокалиберный пулемет, который может защитить машину от пехоты противника.

В пресс-службе концерна «Уралвагонзавод» сообщили, что ИМР-3М могут оснащать дополнительными экранами и системами радиоэлектронной борьбы для защиты от дронов. Кроме того, машину с минным тралом можно использовать в качестве тральщика.

В марте 2024 года появились фотографии ИМР-3М в зоне СВО. Инженерная машина на базе танка Т-90 предназначена для обеспечения продвижения войск, прокладывания путей, проходов в каменных и лесных завалах. Также ИМР-3М способна выполнять земляные и погрузочно-разгрузочные работы. В состав оборудования инженерного танка входит универсальный бульдозер, ножевой колейный минный трал с электромагнитной приставкой и телескопическая стрела на поворотной башне.