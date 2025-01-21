Стало известно об успешном продвижении российских сил под Покровском

Вооруженные силы (ВС) России успешно продвигаются на покровском направлении, взяв под контроль населенные пункты Котлино и Шевченко. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри», ссылаясь на источник.

Кроме того, ВС РФ продвигаются к юго-западу от Красноармейска (украинское название города — Покровск), отметил собеседник «Иди и смотри». По его словам, российские войска ставят под угрозу коммуникации украинской армии. Подчеркивается, что ситуация для сил Украины на этом участке фронта продолжает ухудшаться.

21 января экс-замначальника украинского Генштаба, генерал-лейтенант Игорь Романенко признал, что Киев не сможет удержать Красноармейск с имеющимися ресурсами. Как он утверждает, войска Украины долгое время не способны остановить наступление ВС России из-за проблем с поставками вооружения.