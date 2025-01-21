«Калашников» разработал новый дрон-камикадзе «КУб-2-Э», сообщает пресс-служба концерна. Беспилотный летательный аппарат может работать как в дневное, так и в ночное время суток, а также в сложных метеоусловиях и при задымлении.

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«Калашников» впервые представит новейшую совместную разработку АО «Концерн „Калашников“» и научно-производственного объединения «Ижевские беспилотные системы» (НПО «ИжБС», концерн «Калашников») — управляемые барражирующие боеприпасы «КУБ-2-Э» малого и среднего классов — на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX-2025, — говорится в сообщении.

Комплекс малого класса предназначен для поражения живой силы и небронированной военной техники противника. «КУБ-2-Э» среднего класса создан для нанесения ударов по личному составу, стартовым позициям комплексов с БЛА, площадкам базирования военной техники. УББ оснащены оптико-электронными системами.

Ранее стало известно, что научно-производственный центр «Ушкуйник» запустил серийное производство FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский» с тепловизором. По словам гендиректора НПЦ Алексея Чадаева, противнику теперь придется ожидать «нечаянной радости» не только днем, но и ночью.